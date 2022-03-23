Автомобильный и железнодорожный транзит из Крыма в сторону Одессы восстановится в недалекой перспективе. Об этом сообщил заместитель полпреда президента РФ в ЮФО Кирилл Степанов, передает 23 марта РИА Новости

Крым сегодня. Пять важных достижений за восемь лет в составе России © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Степанов отметил, что увеличится нагрузка на автомобильные и железнодорожные транспортные магистрали, связывающие между собой южные регионы.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.