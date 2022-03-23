«Уверен, что уже в недалекой перспективе будет восстановлен транзит и через Херсонскую область в сторону Одессы», — сказал он.
Степанов отметил, что увеличится нагрузка на автомобильные и железнодорожные транспортные магистрали, связывающие между собой южные регионы.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.