США и Евросоюз (ЕС) ужесточат существующие санкции против России, а также введут дополнительные ограничения. Об этом сообщил 22 марта на брифинге помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан

Шольц рассказал об обратном эффекте антироссийских санкций © REUTERS, John Macdougall/ Pool Джо Байдена в Брюссель.

Детали новых санкций Салливан раскрывать не стал.

«Скажу только, что один из ключевых элементов этого объявления будет сосредоточен не только на добавлении новых санкций, но и на обеспечении того, что имеют место совместные усилия, направленные на то, чтобы помешать обходу санкций, которые будут препятствовать любым попыткам со стороны любой страны помочь России подорвать, ослабить или обойти санкции», — заявил он, добавив, что США создали «невероятно сильное экономическое давление».

О том, что европейские страны обсуждают введение новых антироссийских санкций в связи с кризисом на Украине, ранее сообщил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон. Про вероятное введение новых ограничений говорил и представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. При этом он не ожидает, что это произойдет на текущей неделе. Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что страна готова рассмотреть все меры для давления на Россию, чтобы остановить спецоперацию на Украине.

При этом министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отметил, что страна выступает против санкций в отношении поставок энергоресурсов из России и воспринимает такие меры как «красную линию».

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.