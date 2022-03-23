Как рассказала Клинтон, она сдала положительный тест на COVID-19.
«У меня легкие симптомы простуды, но чувствую себя хорошо», — написала она.
Ее мужу, бывшему президенту США Биллу Клинтону, удалось избежать болезни. Он сдал отрицательный тест и чувствует себя хорошо, добавила Клинтон.
В октябре Билл Клинтон был госпитализирован с инфекцией. По информации телеканала CNN, у него диагностировали сепсис (заражение крови — ред.), впоследствии политик пошел на поправку.
С начала пандемии в мире коронавирусом заболели почти 475 миллионов человек, более 6 млн переболевших умерли.