Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон обсудили конфликт на Украине и его дипломатическое урегулирование, сообщила 22 марта пресс-служба Кремля

Путин обещает реализовать все планы развития Крыма © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк говорится в материале.

Указано, что разговор состоялся по инициативе французской стороны.

В Елисейском дворце заявили, что разговор Путина и Макрона длился час, они не пришли к консенсусу, однако французский президент уверен в необходимости продолжения контактов. Макрон убежден, что единственный выход в сложившейся ситуации — прекращение огня и «честные переговоры» между Россией и Украиной.

Контакты между Путиным и Макроном участились после начала Россией спецоперации на Украине. Предыдущий разговор состоялся 18 марта, президенты беседовали более часа. Французский лидер тогда попросил российского коллегу принять конкретные решения по снятию осады Мариуполя и обеспечить доступ для гуманитарных миссий. Путин заявил о большом числе «военных преступлений», которые совершают украинские силовики и националисты.

Российские и украинские представители трижды встречались в Белоруссии для обсуждения путей выхода из кризиса, после чего продолжили разговор в видеоформате. Среди требований Москвы — возвращение Украины к нейтральному внеблоковому статусу, а также ее денацификация и демилитаризация. Кроме того, в Кремле настаивают, что Киеву следует признать Крым российским, а Луганскую и Донецкую Народные Республики — независимыми.

Среди требований украинской стороны — вывод российских войск и гарантии безопасности. Президент Украины Владимир Зеленский прежде заявлял о готовности искать компромисс по вопросам Крыма и республик Донбасса.