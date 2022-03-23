Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин 22 марта в эфире Первого канала заявил, что 36-я бригада морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) была полностью разгромлена

Пушилин рассчитывает на скорое признание ДНР несколькими странами © РИА Новости, Сергей Батурин / Перейти в фотобанк

Ранее Народная милиция ДНР заявила о «полной денацификации» 36-й бригады морской пехоты ВСУ под Мариуполем. Утверждалось, что войска ДНР захватили четыре украинских танка, две бронированных машины и два комплекта связи тактического звена Harris.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.