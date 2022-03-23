По его словам, разгром 36-й бригады ВСУ должен упростить для подразделений продвижение по отдельным районам Мариуполя.
Ранее Народная милиция ДНР заявила о «полной денацификации» 36-й бригады морской пехоты ВСУ под Мариуполем. Утверждалось, что войска ДНР захватили четыре украинских танка, две бронированных машины и два комплекта связи тактического звена Harris.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.