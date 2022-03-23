«Сложно? Очень. Временами скандально, но мы шаг за шагом идем вперед», — заявил он, отметив, что переговоры идут практически ежедневно.
Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что переговоры продвигаются медленнее и менее содержательно, чем хотелось бы.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.