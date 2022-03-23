Президент Украины Владимир Зеленский 23 марта в своем видеообращении раскрыл ход российско-украинских переговоров

Кто в Украине принимает решения. Торговец страной и переговорщик в бейсболке Давид Арахамия © коллаж Украина.Ру

Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что переговоры продвигаются медленнее и менее содержательно, чем хотелось бы.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.