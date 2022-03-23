Командир батальона сил ДНР майор Олег Кокарев отметил, что военные стараются «раствориться» среди мирных жителей, при этом были случае, когда солдаты переодевались в женскую одежду.
Так, один из украинских боевиков был задержан в женском платье, шубе и в женской обуви на каблуке. При задержании мужчина в женском образе клялся, что он мирный житель и проживает в Мариуполе. Однако, по словам Кокарева, в данном случае по ряду примет было чётко понятно, что это боевик.
Задержанные украинские боевики допрашиваются, после этого бойцы ДНР отправляют их в нужные инстанции.
Накануне Народная милиция ДНР заявила о «полной денацификации» 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Мариуполем. Утверждалось, что войска республики захватили четыре украинских танка, две бронированных машины и два комплекта связи тактического звена Harris. Позднее глава ДНР Денис Пушилин уточнил, что данное подразделение ВСУ было полностью разгромлено.