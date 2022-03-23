В Донецкой Народной Республике рассказали об украинских военных, которые пытаются покинуть окруженный Мариуполь, передает 23 марта РИА Новости

Бегут, бросая и оружие, и форму! Что на самом деле происходит в ВСУ © Скриншот из видео Украина.ру Олег Кокарев отметил, что военные стараются «раствориться» среди мирных жителей, при этом были случае, когда солдаты переодевались в женскую одежду.

Так, один из украинских боевиков был задержан в женском платье, шубе и в женской обуви на каблуке. При задержании мужчина в женском образе клялся, что он мирный житель и проживает в Мариуполе. Однако, по словам Кокарева, в данном случае по ряду примет было чётко понятно, что это боевик.

Задержанные украинские боевики допрашиваются, после этого бойцы ДНР отправляют их в нужные инстанции.

Накануне Народная милиция ДНР заявила о «полной денацификации» 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Мариуполем. Утверждалось, что войска республики захватили четыре украинских танка, две бронированных машины и два комплекта связи тактического звена Harris. Позднее глава ДНР Денис Пушилин уточнил, что данное подразделение ВСУ было полностью разгромлено.