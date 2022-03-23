Президент Украины Владимир Зеленский ранее предложил провести всеукраинский референдум по вопросам, вынесенным на переговоры с Россией. Данное заявление - чистая уловка, уверен специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

«То, что Зеленский вспомнил про референдум, — это очень отрадно. Наконец-то он выучил украинскую конституцию. Референдум — это несколько месяцев работы. Его надо проводить не только на украинской территории, но и там, где находятся наши войска, а также в ДНР/ЛНР (мы их признали как независимые государства) и в Крыму (это вообще наша территория). Это вообще невообразимо. Поэтому это просто повод затянуть время и заставить нас быстро свернуть спецоперацию», — сказал Суздальцев. Зачем Украине референдум, договорённости о будущем страны. О чём говорили эксперты 22 марта © коллаж Украина.Ру

Предложение Зеленского по референдуму — чистой воды уловка, чтобы склонить Россию завершить спецоперацию досрочно, заключил эксперт.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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