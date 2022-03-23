Обеспечить безопасность территорий Украины, освобождённых российскими войсками, должны местные правоохранители. Об этом заявил в интервью Украина.ру специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев

«Мы можем контролировать безопасность жителям контролируемых нами районов только при помощи местных властей и полиции. Они должны быть заинтересованы в обеспечении собственной безопасности. В одиночку мы этого не сделаем. Нас там не так много. Безопасность местного населения в какой-то степени в их собственных руках», — сказал Суздальцев. Просто о сложном. Почему российская военная спецоперация — не война © REUTERS, Pavlo Palamarchuk

России нужна помощь местных жителей в обеспечении правопорядка: они уже помогают военным на освобождённой Херсонщине, подчеркнул эксперт.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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