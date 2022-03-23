«Если они на это пойдут, то это значит, что нам объявили войну. Получается, что это трофей. Это же конфискация. Это грабеж, такого законодательства нет. Президент Путин уже назвал это воровством», — сказал Суздальцев.
Западные страны ввели новые санкции после того, как Россия начала спецоперацию по демилитаризации Украины. В частности, были заморожены порядка 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов России — по оценке Минфина, это почти их половина.
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