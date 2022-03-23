В Великобритании предложили передать замороженные российские активы Украине. Такой шаг был бы равноценен объявлению войны, заявил специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в интервью Украина.ру

«Если они на это пойдут, то это значит, что нам объявили войну. Получается, что это трофей. Это же конфискация. Это грабеж, такого законодательства нет. Президент Путин уже назвал это воровством», — сказал Суздальцев. Названы виновные в заморозке Западом $300 млрд золотовалютных резервов России © РИА Новости, Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Западные страны ввели новые санкции после того, как Россия начала спецоперацию по демилитаризации Украины. В частности, были заморожены порядка 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов России — по оценке Минфина, это почти их половина.

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