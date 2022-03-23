В свете всё более агрессивной политики стран НАТО в отношении России ряд экспертов поднял вопрос о возможной блокаде Калининграда. О возможных ответных действиях России рассказал в интервью Украина.ру специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев

У России нет планов пробивать коридор в Калининград, пока в этом нет надобности, подчеркнул эксперт. С разрешения НАТО. Как Польша участвует в конфликте на Украине © REUTERS, Valentyn Ogirenko

«Есть законодательство ООН, что к такого рода анклавам должен быть доступ. Это опыт Второй мировой войны. Она формально началась потому, что поляки отказались открыть Германии доступ к Данцигу и Восточной Пруссии. По закону мы и так должны иметь доступ к Калининграду. Если же нам его демонстративно закроют, мы имеем право пробивать его при помощи оружия», — сказал Суздальцев.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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