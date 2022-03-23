За восемь лет «майданной» украинской власти Украина сформировала настоящие террористические бандподразделения на Херсонщине. С ними предстоит серьёзная борьба, заявил в интервью Украина.ру Виктор Яценко, член Центрального совета партии «Справедливая Россия - Патриоты за правду»

«Сегодня [украинские бандподразделения] действуют не просто политически — они действуют системно, как организованная террористическая организация. Они готовы людей выводить, провоцировать, имитировать жесткие разгоны, показывать и формировать картинку. Их нужно купировать и параллельно проводить работу с населением», — сказал Яценко. Как живёт освобождённый Херсон — эксклюзивное видео © Украина.ру

России нужно разговаривать с людьми, поддерживать их и точно указать, каким будет статус Херсонщины после завершения спецоперации, заключил эксперт.

Российские войска полностью освободили город Херсон от украинских вооружённых формирований 2 марта, ранее сообщал представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. В городе установлена российская военная администрация.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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