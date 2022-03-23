В освобождённом российскими войсками Херсоне острая нехватка дизельного топлива для нужд сельского хозяйства, прочих ресурсов. Освобождённый Херсон должен стать лакмусовой бумажкой и быть обеспечен всем необходимым, заявил в интервью Украина.ру Виктор Яценко, член Центрального совета партии «Справедливая Россия - Патриоты за правду»

Сельское хозяйство Таврического края находится под угрозой, заявил эксперт. Организатор херсонского подполья Яценко: надо вооружать пророссийских херсонцев © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

«Там беда происходит. Даже уже не о посевной речь. Нет возможности озимые собрать, так как нет дизельного топлива. А это первоочередная задача. Необходимо создавать не просто гражданский комитет. Необходимо срочно создать военно-гражданскую администрацию, которая бы оперативно решала задачи по поставке ГСМ, по поставке медикаментов в больницы, по поставке в детские дома питания», — сказал Яценко.

Российские войска полностью освободили город Херсон от украинских вооружённых формирований 2 марта, ранее сообщал представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. В городе установлена российская военная администрация.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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