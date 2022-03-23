Херсонцы опасаются, что их жизни может угрожать серьёзная опасность, если российская армия покинет освобождённый город и передаст его Украине. Об этом в интервью Украина.ру рассказал член Центрального совета партии «Справедливая Россия - Патриоты за правду» Виктор Яценко

Российские войска полностью освободили город Херсон от украинских вооружённых формирований 2 марта, ранее сообщал представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. В городе установлена российская военная администрация. Как живет освобожденный Херсон. Есть проблемы, но они решаются © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

«Пророссийских граждан в городе очень много. Не менее полутора тысяч таких сосредоточены в бизнесе. Они говорят: "Виктор, скажите нам, что вы не уйдете, и мы поднимемся и растопчем украинский актив. Нам очень важно, что завтра не придут из СБУ и не начнут нас кончать после окончания специальной операции"», — сказал Яценко.

Необходимо вооружить пророссийских жителей Херсона и обеспечить функционирование территориальной обороны города, подчеркнул эксперт.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

Полностью интервью можно прочитать здесь.