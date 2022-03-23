Наилучший вариант для Херсона - оказаться в составе РФ. Об этом в интервью Украина.ру рассказал член Центрального совета партии «Справедливая Россия - Патриоты за правду» Виктор Яценко

«В идеале это, конечно, вхождение в состав Российской Федерации. Это плотная кооперация с Крымским полуостровом. В самом худшем случае это некая признанная субъектность — либо формат народной республики, либо конфедерация причерноморских республик. Но очень важна плотная экономическая интеграция с Россией», — поделился своими мыслями о судьбе города Яценко. «Ночь была адская». Как освобождали Херсон © РИА Новости, Владимир Иванов / Перейти в фотобанк

Российские войска полностью освободили город Херсон от украинских вооружённых формирований 2 марта, ранее сообщал представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. В городе установлена российская военная администрация.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», «предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса».

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

Полностью интервью можно прочитать здесь.