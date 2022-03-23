В освобождённом российскими войсками Херсоне нужно обеспечить формирование вооружённых сил территориальной обороны. Об этом в интервью Украина.ру рассказал Виктор Яценко, член Центрального совета партии «Справедливая Россия - Патриоты за правду»

«Надо формировать территориальные силы, которые будут представлены херсонцами, безусловно. Я с 2014 года занимался херсонским пророссийским подпольем, я официально заочно приговорен властями Украины к восьми годам за покушение на суверенитет Украины, еще в 2017 году… Таврия войдет в состав России. Надо определиться. Люди начнут вооружаться. Надо не просто дать оружие, надо понять, куда они потом пойдут с этим оружием, под какой флаг встанут», — сказал Яценко. Как живёт освобождённый Херсон — эксклюзивное видео © Украина.ру

Для людей, которые любят Херсон и Россию, очень важно понимать, что они смогут остаться в городе и в безопасности. Пророссийских граждан в городе очень много, и не менее полутора тысяч из них — представители бизнеса, отметил эксперт.

Российские войска полностью освободили город Херсон от украинских вооружённых формирований 2 марта, ранее сообщал представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. В городе установлена российская военная администрация.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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