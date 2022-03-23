Россия пока не предлагает освобождённому Херсону чётких правил развития и перспективы вхождения в состав РФ. Это не позволяет создать пророссийский костяк населения в городе, заявил член Центрального совета партии «Справедливая Россия - Патриоты за правду» Виктор Яценко

Российские войска полностью освободили город Херсон от украинских вооружённых формирований 2 марта, ранее сообщал представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. В городе установлена российская военная администрация.

«Реального пророссийского костяка, который бы вышел сегодня, его не то что нет — он не готов, еще не сформирован по одной простой причине. Никто не декларирует реальных правил игры. Никто не декларирует того, что Херсон — это Россия, и это буферная зона, где будут защищаться права русских», — сказал Яценко. Как живет освобожденный Херсон. Есть проблемы, но они решаются © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Тем не менее, пророссийских граждан в городе очень много — не менее полутора тысяч таких сосредоточены в бизнесе. Людям очень важно, что завтра не придут из СБУ и не начнут убивать после окончания специальной операции, поделился эксперт.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

Полностью интервью можно прочитать здесь.