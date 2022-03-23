Америка заставляет Евросоюз вводить антироссийские санкции, которые вредят Европе больше, чем кому бы то ни было. Об этом в интервью Украина.ру рассказал экономист и публицист Михаил Хазин

«У меня есть гипотеза, что США и Великобритания провоцируют Евросоюз на то, чтобы он вводил явно бессмысленные и вредные для себя санкции, в расчете на то, что произойдет мощный отток капитала из Евросоюза в США. В этом смысле США, чтобы не то что предотвратить свой кризис — это уже невозможно — но по крайней мере оттянуть его до выборов, — они ликвидируют Евросоюз как экономического конкурента», — сказал Хазин.

С точки зрения «либеральной солидарности» этот шаг США циничен, но добрых жестов от Штатов ждать не приходится, заключил эксперт.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ.

Минэкономразвития предложило вводить внешнее управление в ушедших с российского рынка компаниях, более 25% которых принадлежит иностранным лицам. Как отмечали в пресс-службе ведомства, главная цель нововведений — сохранение деятельности организаций, рабочих мест и быстрая продажа в условиях санкционного давления. Проект направлен на стимулирование организаций под иностранным контролем не бросать деятельность на территории РФ.

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