На Украине нет субъекта, который мог бы взять ответственность за исполнение обязательств по мирному договору с Россией. Контроль над исполнением должен быть в руках Москвы, убеждён президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов

Продолжаются переговоры между Москвой и Киевом касательно спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отозвался о ходе переговоров, назвав его "медленным", а сами переговоры "менее содержательными, чем хотелось бы". Безпалько рассказал, чем страшны переговоры России и Украины © БелТА / БелТА / Перейти в фотобанк

Ранее ряд экспертов выразил мнение, что на переговорах Россия предъявляет Украине требования по демилитаризации, денацификации, а также невступлению Киева в НАТО.

«Эти гарантии могут носить только фактический характер. Например, если мы не хотим ядерной программы Украины, нам нужен контроль над ключевыми оборонными предприятиями, от которых зависит ее ВПК. Нужен логистический контроль над какими-то узлами…Что касается денацификации, то здесь должны быть поставлены конкретные цели…должна быть серьезная эшелонированная люстрация», — сказал Ремизов.

Украинскую государственность в целом ждёт федерализация и контролируемый спуск полномочий на места. Все эти политические процедуры должны происходить под жёстким контролем России, подчеркнул эксперт.

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