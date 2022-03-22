Либо мир будет без России, либо Россия обойдется без мира, ранее заявил президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов. Свой тезис эксперт раскрыл в интервью Украина.ру

«Поражение России будет означать вычеркивание из истории и будет создавать очень высокие риски распада страны. Что касается России без мира, то речь идет о западном мире и о готовности выстраивать свою экономическую, культурную и социальную жизнь на принципах самодостаточности. Этот период в любом случае будет достаточно долгим», — сказал Ремизов. Просто о сложном. Почему российская военная спецоперация — не война © REUTERS, Pavlo Palamarchuk

Главный вызов России состоит в том, чтобы сформировать самодостаточную экономику закрытого цикла, подчеркнул эксперт.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ.

Минэкономразвития предложило вводить внешнее управление в ушедшие с российского рынка компании, более 25% которых принадлежит иностранным лицам. Как отмечали в пресс-службе ведомства, главная цель нововведений — сохранение деятельности организаций, рабочих мест и быстрая продажа в условиях санкционного давления. Проект направлен на стимулирование организаций под иностранным контролем не бросать деятельность на территории РФ.

Полностью интервью можно прочитать здесь.