Ранее известные пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) выложили в сеть свой разговор от имени премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом. В частности, в ходе беседы глава британского минобороны отреагировал на просьбу помочь Киеву с ядерным оружием.
По мнению Кузнецова, Украина сегодня вновь в центре внимания западного мира из-за сообщений СМИ о будто бы имеющем место нападении России на эту страну.
«На Западе это приобрело некую истерию, как было с BLM (Black Lives Matter — общественное движение, выступающее против расизма и насилия в отношении чернокожих) и с Гретой Тунберг. Это хайп, я бы так сказал», — сказал пранкер.
Он отметил, что на Западе Украина сейчас представляется такой Гретой Тунберг, которую все стремятся поддержать любыми способами.
По его мнению, это пройдет, когда в западные тренды попадет «какой-нибудь очередной коронавирус».