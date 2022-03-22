Пранкер Вован (Владимир Кузнецов) рассказал 22 марта в комментарии Telegram-каналу Украина.ру, почему украинская тема вновь популярна на Западе

Ранее известные пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) выложили в сеть свой разговор от имени премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом. В частности, в ходе беседы глава британского минобороны отреагировал на просьбу помочь Киеву с ядерным оружием.

По мнению Кузнецова, Украина сегодня вновь в центре внимания западного мира из-за сообщений СМИ о будто бы имеющем место нападении России на эту страну. «Оккупационная администрация»: Кургинян сказал, что России нужно сделать с Украиной © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

«На Западе это приобрело некую истерию, как было с BLM (Black Lives Matter — общественное движение, выступающее против расизма и насилия в отношении чернокожих) и с Гретой Тунберг. Это хайп, я бы так сказал», — сказал пранкер.

Он отметил, что на Западе Украина сейчас представляется такой Гретой Тунберг, которую все стремятся поддержать любыми способами.

По его мнению, это пройдет, когда в западные тренды попадет «какой-нибудь очередной коронавирус».