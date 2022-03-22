Собеседник издания полагает, что главным средством против проукраинских настроений в обществе являются чёткие гарантии статуса для Херсонщины.
«Сегодня [украинские банды в Херсоне] действуют не просто политически — они действуют системно, как организованная террористическая организация…их нужно купировать, а жителям точно указать, каким будет статус Херсонщины после завершения спецоперации», — сказал Яценко.
Противостояние с украинскими террористами должно окончательно закончиться смещением киевской власти, которая в эфире государственных телеканалов рассказывает о том, что нужно уничтожать русских, заключил эксперт.
Российские войска полностью освободили город Херсон от украинских вооружённых формирований 2 марта, ранее сообщал представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. В городе установлена российская военная администрация.
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