За восемь лет Украина с помощью Запада сформировала в Херсонской области диверсионные бандподразделения. О том, как Россия должна противостоять этой угрозе, рассказал в интервью Украина.ру член Центрального совета партии «Справедливая Россия — Патриоты за правду» Виктор Яценко

Собеседник издания полагает, что главным средством против проукраинских настроений в обществе являются чёткие гарантии статуса для Херсонщины. Как живет освобожденный Херсон. Есть проблемы, но они решаются © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

«Сегодня [украинские банды в Херсоне] действуют не просто политически — они действуют системно, как организованная террористическая организация…их нужно купировать, а жителям точно указать, каким будет статус Херсонщины после завершения спецоперации», — сказал Яценко.

Противостояние с украинскими террористами должно окончательно закончиться смещением киевской власти, которая в эфире государственных телеканалов рассказывает о том, что нужно уничтожать русских, заключил эксперт.

Российские войска полностью освободили город Херсон от украинских вооружённых формирований 2 марта, ранее сообщал представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. В городе установлена российская военная администрация.

Полностью интервью можно прочитать здесь.