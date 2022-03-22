Российский писатель и политик Захар Прилепин прокомментировал новость о планах ЛНР продолжить участие в спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины и предложил свою идею, как мобилизовать пророссийских граждан украинских регионов. Своими мыслями он поделился в колонке для RT 22 марта

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что вооруженные силы республики после деоккупации Луганской области продолжат участие в специальной операции на украинской территории.

Алексей Албу: Раны, нанесённые нам бандеровцами, обязательно заживут, и Одесса опять будет шутить © vk.com, Алексей Албу Прилепина, к инициативе ЛНР наверняка присоединится и ДНР и такое решение народных республик Донбасса «важно во всех смыслах».

«Безусловно, это мощнейшая помощь российским войскам. Донецкие и луганские подразделения имеют уникальный военный опыт, они необычайно мотивированы, они, в конце концов, все эти годы мечтали идти до Львова. Это говорилось спокойно изо дня в день, как само собой разумеющееся», — написал он.

Прилепин отметил, что такое решение имеет еще и символическое значение.

«Перед нами русские, малороссы, украинцы (хотя бы даже в смысле места рождения), то есть люди, владеющие мовой и выросшие в своей, украинской стране, — и вот они идут освобождать свою Украину. Имея на то абсолютное моральное право», — считает он.

Писатель рассказал, что в донбасском ополчении воюют выходцы из самых разных регионов современной Украины, в том числе из Львова.

«Если бы уже прозвучало четкое слово России касательно этих территорий ("Идём на вы, идём для вас, идём навек, и назад пути нет"), в обозримой перспективе были бы созданы подразделения народной милиции Одесской, Запорожской, Харьковской, Николаевской, Херсонской и прочих областей», — полагает Прилепин.

Этот путь начался бы со взвода, затем были бы созданы роты, батальоны и полки. Их возглавят опытные офицеры, вышедшие из этих регионов и имеющие боевой опыт в Донбассе, что стало бы «сильнейшим мобилизующим фактором». Херсонский подпольщик Яценко рассказал, как Россия спасла Херсонщину от иностранной оккупации © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

«Мы никогда не стеснялись вслух произносить словосочетание "гражданская война", говоря о событиях в Донбассе. И сейчас точно не надо этого делать. Дайте людям шанс. Дайте людям веру. Шепните им на ухо, что мы не уйдём. Превратим спецоперацию в гражданский перехлёст», — написал Прилепин.

По его мнению, эти воинские соединения могли бы получить имена «настоящих великих украинцев, малороссов, запорожских казаков, противопоставляя реальную Украину выморочной, выдуманной, лживой».

«Идёт великая война символов. Не забывайте, что наши символы — стократ сильнее», — резюмировал Прилепин.