Коммунисты Британии встали на защиту русского народа

Кроме того, они призвали срывать плакаты со свиньей и надписью «хороший русский — мертвый русский».
«Если вы увидите такой [плакат], сорвите его — власти должны действовать быстро против таких плакатов. Нам нужно единство между людьми. Ведь первая картинка ниже — всего лишь короткий гусиный шаг от второй», — говорится в материале партии.
Таким образом партия сравнила притеснение русских с антисемитизмом.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.