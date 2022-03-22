Коммунисты Британии встали на защиту русского народа

Британские коммунисты высказались против массового притеснения россиян. Об этом сообщили 21 марта в Twitter Communist Party

Ищенко объяснил, почему переговоры с Украиной не радуют россиян © РИА Новости, Нина Зотина

«Если вы увидите такой [плакат], сорвите его — власти должны действовать быстро против таких плакатов. Нам нужно единство между людьми. Ведь первая картинка ниже — всего лишь короткий гусиный шаг от второй», — говорится в материале партии.

Таким образом партия сравнила притеснение русских с антисемитизмом.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.