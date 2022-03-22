«Очевидно, что основные риски напрямую связаны с ситуацией на Украине, откуда в нашу страну продолжают прибывать беженцы. Нужно тщательно следить за правопорядком на тех территориях приграничных, куда они прибывают. Особое внимание, конечно, нужно уделять пунктам временного размещения лиц из Донецкой и Луганской Народных Республик», — сказал Медведев.
По его словам, беженцы, как люди, которые находятся в сложной жизненной ситуации, «могут стать удобной мишенью для различного рода преступников, поэтому нужно максимально оградить их от действий злоумышленников».
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.