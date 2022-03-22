Необходимо тщательно следить за правопорядком в пунктах временного размещения беженцев из ДНР и ЛНР и оградить беженцев от действий преступников. Об этом 22 марта заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросу о тенденциях развития криминогенной обстановки в России

«Политические имбецилы»: Медведев жестко высказался о польской пропаганде © РИА Новости, Юлия Зырянова / Перейти в фотобанк Медведев.

По его словам, беженцы, как люди, которые находятся в сложной жизненной ситуации, «могут стать удобной мишенью для различного рода преступников, поэтому нужно максимально оградить их от действий злоумышленников».

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.