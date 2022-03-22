Киевская власть планировала передать иностранным государствам землю Херсонщины, но освободительные российские войска предотвратили их планы. Об этом в интервью Украина.ру рассказал Виктор Яценко, член Центрального совета партии «Справедливая Россия — Патриоты за правду»

Российские войска полностью освободили город Херсон от украинских вооружённых формирований 2 марта, ранее сообщал представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. В городе установлена российская военная администрация. «Ночь была адская». Как освобождали Херсон © РИА Новости, Владимир Иванов / Перейти в фотобанк

«Украинские власти пытались фактически продать в вечное пользование нерезидентам Украины херсонскую землю. Теперь в результате спецоперации есть шанс для украинцев сохранить ее, потому что в противном случае завтра там будет непонятно, чей сапог, но точно не российский, — сказал Яценко.

Мероприятия российской армии нацелены исключительно на защиту местного херсонского населения, чтобы оно могло заниматься бизнесом, могло строить свои дома на своей земле, заключил эксперт.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

Полностью интервью можно прочитать здесь.