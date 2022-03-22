Россия не создает никаких специальных структур на освобожденных от националистов территориях Украины. Об этом заявил 22 марта журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Песков высказал недовольство российско-украинскими переговорами © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Песков.

Таким образом он ответил на вопрос, прорабатывается ли в РФ структура, которая занималась бы созданием или реформированием органов власти в освобожденных от националистов районах Украины.

Ранее в освобожденных Мелитополе и Бердянске Запорожской области власть взяли новые мэры в ранге исполняющих обязанности. Также в регионе создана военно-гражданская администрация.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.