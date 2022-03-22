«Никаких структур не создается на этот счет», — сказал Песков.
Таким образом он ответил на вопрос, прорабатывается ли в РФ структура, которая занималась бы созданием или реформированием органов власти в освобожденных от националистов районах Украины.
Ранее в освобожденных Мелитополе и Бердянске Запорожской области власть взяли новые мэры в ранге исполняющих обязанности. Также в регионе создана военно-гражданская администрация.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.