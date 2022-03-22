Кремль не разглашает подробности переговоров делегаций РФ и Украины, чтобы не навредить переговорному процессу. Об этом 22 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Песков рассказал о динамике переговоров РФ и Украины © БелТА / БелТА / Перейти в фотобанк

Он также оценил содержание переговоров Киева и Москвы.

«Но помимо этого есть и субстанция, которая находится на стадии переговоров двух делегаций. Я не могу вторгаться в детали этих субстанций, мы убеждены, что в настоящий момент вынесение их на публику может только повредить переговорному процессу, который и так идет гораздо медленнее и менее содержательно, чем нам хотелось бы», — добавил представитель Кремля.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.