«Украина — это суверенное государство, и какие-то могут и должны быть внутригосударственные процедуры», — ответил Песков на вопрос, как в Кремле относятся к идее возможного референдума на Украине по вопросу компромиссов с РФ.
Он также оценил содержание переговоров Киева и Москвы.
«Но помимо этого есть и субстанция, которая находится на стадии переговоров двух делегаций. Я не могу вторгаться в детали этих субстанций, мы убеждены, что в настоящий момент вынесение их на публику может только повредить переговорному процессу, который и так идет гораздо медленнее и менее содержательно, чем нам хотелось бы», — добавил представитель Кремля.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.