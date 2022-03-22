Бывший депутат Одесского облсовета Алексей Албу 22 марта в интервью Telegram-каналу Украина.ру рассказал о настроениях в Одессе и о том, как в городе будет проходить денацификация

Одессу превращают во второй Мариуполь, в Бердянске появилась власть, потери Украины, украинцы взялись за Грецию. Хроника событий на Украине на 11:00 22 марта © Telegram/Одеса.Офіційно словам Албу, после событий 2 мая 2014 года и победы националистов город погрузился в депрессию, которой способствовала также провальная экономическая политика властей Украины.

«Я уверен, что одесситы, защищавшие Донбасс, прошедшие украинские тюрьмы, плен, лишившиеся своих домов, потерявшие близких — сполна спросят с сегодняшних хозяев города. Но это будет не самосуд, а суд, с установлением степени вины каждого негодяя», — сказал он.

Экс-депутат отметил, что «раны, нанесенные бандеровцами, обязательно заживут и Одесса опять станет дышать полной грудью, шутить и смеяться».