Денацификация Украины будет осуществляться в условиях безоговорочной капитуляции. Об этом заявил лидер движения «Суть времени», политолог Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на «Первом канале» 21 марта

Ераносян: что скрывает Украина и кто ответит за детские гробы © Украина.ру

«То, что вытворяет эта мерзость [украинская власть], все, что они творят, как они воют, требуется безоговорочная капитуляция провалившегося государства, государства, осуществляющего геноцид. Это уже провалившееся государство, которое уже не имеет права власть на своей территории осуществлять. Оккупационная администрация, денацификация», — заявил Кургинян.

Он высказал опасение, что украинская сторона согласится выполнять Минские соглашения.

«Мы согласимся… они же просто вытерлись ими… дальше они подпишут любые соглашения. Где гарантия, что они через месяц не скажут, что это было под дулом пистолета, и мы все отменяем? Гарантия — только контингент не ограниченный, а необходимый, который стоит на этой территории и осуществляет подряд то, что сказано президентом России», — указал Кургинян.

Он добавил, что вопрос, как и из кого будет формироваться новое правительство, уже дело будущего, «но совершенно очевидно, что оно будет осуществляться в условиях безоговорочной капитуляции, после которой будет решаться судьба Украины».