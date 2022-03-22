Вооруженные силы ЛНР после освобождения временно оккупированной территории Луганской области продолжат принимать участие в спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Такое заявление сделал глава республики Леонид Пасечник 22 марта в эфире «Первого канала»

Спецоперация РФ в Донбассе началась 24 февраля. К настоящему моменту Народная милиция ЛНР при поддержке российской артиллерии и авиации освободила большую часть территории Луганской области от украинских националистических формирований и Вооруженных сил Украины.

По словам Пасечника, силы ЛНР продолжат участие в спецоперации и в дальнейшем. Одессу превращают во второй Мариуполь, в Бердянске появилась власть, потери Украины, украинцы взялись за Грецию. Хроника событий на Украине на 11:00 22 марта © Telegram/Одеса.Офіційно

«Я думаю, безусловно [будут]. Потому что это наша земля, это наши люди, это наша Украина… На сегодняшний день население Украины является заложником того террористического, националистического, фашистского режима, который существует и правит в Киеве. И мы обязаны помочь нашим людям», — сказал он.

Как ранее рассказал в интервью Telegram-каналу Украина.ру экс-депутат Одесского облсовета Алексей Албу, первые признаки успеха денацификации Украины видны уже сейчас. Они выражаются в том, что люди начали осознавать, что бандеровская пропаганда отличается от реальности и что русские не ведут себя так, как о них рассказывали в украинских СМИ.