«У нас ни того, ни другого нет. То, что американцы говорят, — это злонамеренные инсинуации. Мы их слышим постоянно, и мы на них даем уже долгое время исчерпывающие ответы. Дело в том, что США не привыкли, не приучены слушать кого бы то ни было, кроме себя», — сказал Рябков.
В середине месяца президент США Джо Байден заявил, что Россия «заплатит высокую цену», если применит химическое оружие на Украине. Представитель Белого дома также заявлял, что США давно предупреждали, что Россия якобы может использовать химическое оружие в операции под «чужим флагом».
Официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков ранее предупреждал, что украинские националисты могут готовить провокацию с использованием отравляющих веществ и приписать свои действия российским силам.
Кроме того, посольство РФ в Вашингтоне отмечало, что России «достоверно известно, что украинские радикальные группировки под контролем представителей американских спецслужб подготовили несколько возможных сценариев использования токсичных химикатов для осуществления провокаций против мирных жителей» с целью обвинить в этом Россию. Посольство подчеркивало, что эта информация «не может не вызывать серьезную озабоченность, принимая во внимание, что США до сих пор не уничтожили национальные запасы боевых отравляющих веществ».