Заявления США о том, что Россия якобы может использовать химическое и биологическое оружие, являются злонамеренными инсинуациями. Об этом сообщил 22 марта журналистам замглавы Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Рябков по итогам встречи в Госдуме с членами фракции «Единая Россия»

Рябков объяснил, почему США некомфортно вести диалог с РФ © Фотохост БРИКС / Фотохост БРИКС / Перейти в фотобанк

В середине месяца президент США Джо Байден заявил, что Россия «заплатит высокую цену», если применит химическое оружие на Украине. Представитель Белого дома также заявлял, что США давно предупреждали, что Россия якобы может использовать химическое оружие в операции под «чужим флагом».

Официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков ранее предупреждал, что украинские националисты могут готовить провокацию с использованием отравляющих веществ и приписать свои действия российским силам.

Кроме того, посольство РФ в Вашингтоне отмечало, что России «достоверно известно, что украинские радикальные группировки под контролем представителей американских спецслужб подготовили несколько возможных сценариев использования токсичных химикатов для осуществления провокаций против мирных жителей» с целью обвинить в этом Россию. Посольство подчеркивало, что эта информация «не может не вызывать серьезную озабоченность, принимая во внимание, что США до сих пор не уничтожили национальные запасы боевых отравляющих веществ».