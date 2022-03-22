Президент Украины Владимир Зеленский 21 марта в интервью «Суспильному» («Общественное») коснулся вопроса, который поднимается на переговорах с Россией, - прав русского языка и нацменьшинств

Зеленский призвал провести всеукраинский референдум для поиска компромиссов с РФ © AP, Ukrainian Presidential Press Office

«Я считаю, что о таких вещах мы можем договориться, и они должны быть человеческими. Нельзя требовать: "Смотрите, у нас есть такое меньшинство". Мы называем уже не меньшинства, а сообщества. И говорят, например: "Вот была у них там школа, они разговаривали, например, на венгерском, русском". Вопросы зеркального отношения, зеркального уважения. О таких вещах мы говорим, я считаю, что это вещи нормальные», — отметил Зеленский.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.