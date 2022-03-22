По словам Албу, украинский национализм за последние несколько десятков лет трансформировался таким образом, что в стране выросло уже целое поколение, пропитанное ультраправыми идеями. Однако сейчас, после того как российская спецоперация на Украине достигнет своих целей, у жителей этой страны открывается новый шанс на построение принципиально иного будущего.
«На мой взгляд, первые существенные успехи и перелом общественного сознания мы наблюдаем уже сейчас, на территориях, освобождённых от хунты. Они выражаются в том, что люди начали осознавать, что бандеровская пропаганда отличается от реальности и что русские не ведут себя так, как о них рассказывали в украинских СМИ», — сказал он.
Денацификация Украины — одна из основных целей спецоперации РФ наряду с демилитаризацией этой страны. Вооруженные формирования украинских националистов несут тяжелые потери в результате действий российской армии.