На территориях Украины, которые освобождены российскими вооруженными силами, уже сейчас наблюдается перелом общественного сознания. Такую точку зрения в интервью Telegram-каналу Украина.ру 22 марта высказал бывший депутат Одесского областного совета Алексей Албу

По словам Албу, украинский национализм за последние несколько десятков лет трансформировался таким образом, что в стране выросло уже целое поколение, пропитанное ультраправыми идеями. Однако сейчас, после того как российская спецоперация на Украине достигнет своих целей, у жителей этой страны открывается новый шанс на построение принципиально иного будущего. Одессу превращают во второй Мариуполь, в Бердянске появилась власть, потери Украины, украинцы взялись за Грецию. Хроника событий на Украине на 11:00 22 марта © Telegram/Одеса.Офіційно

«На мой взгляд, первые существенные успехи и перелом общественного сознания мы наблюдаем уже сейчас, на территориях, освобождённых от хунты. Они выражаются в том, что люди начали осознавать, что бандеровская пропаганда отличается от реальности и что русские не ведут себя так, как о них рассказывали в украинских СМИ», — сказал он.

Денацификация Украины — одна из основных целей спецоперации РФ наряду с демилитаризацией этой страны. Вооруженные формирования украинских националистов несут тяжелые потери в результате действий российской армии.