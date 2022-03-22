Референдум-обманка, приказ власти и изуверы из «Азова», отказ наёмникам из Бразилии, Борисполь встревожен. Хроника событий на Украине на утро 22 марта
Референдум-обманка, приказ власти и изуверы из «Азова», отказ наёмникам из Бразилии, Борисполь встревожен. Хроника событий на Украине на утро 22 марта
© РИА Новости, Михаил Андроник / Перейти в фотобанк
В результате ударов российских вертолетов было уничтожено 9 танков, 7 БМП и БТР.

Всего авиация РФ за сутки нанесла удары по 137 военным объектам Украины. Российскими средствами ПВО 

Российскими средствами ПВО сбиты в воздухе 14 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один «Байрактар ТБ-2».

Вооруженные силы РФ совместно с Народной милицией ДНР и ЛНР продолжают спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Как заявляли в Кремле, специальная операция идет по плану в четком соответствие с графиком. Там также подчеркивали, что все ее цели будут достигнуты.  