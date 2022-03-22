В результате ударов российских вертолетов было уничтожено 9 танков, 7 БМП и БТР.
Всего авиация РФ за сутки нанесла удары по 137 военным объектам Украины. Российскими средствами ПВО
Российскими средствами ПВО сбиты в воздухе 14 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один «Байрактар ТБ-2».
Вооруженные силы РФ совместно с Народной милицией ДНР и ЛНР продолжают спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Как заявляли в Кремле, специальная операция идет по плану в четком соответствие с графиком. Там также подчеркивали, что все ее цели будут достигнуты.