Российские вертолеты Ми-28Н («Ночной охотник») и Ка-52 («Аллигатор») в ночь на 22 марта нанесли удары по технике Вооруженных сил Украины. Такую информацию озвучили в Министерстве обороны РФ на брифинге

Референдум-обманка, приказ власти и изуверы из «Азова», отказ наёмникам из Бразилии, Борисполь встревожен. Хроника событий на Украине на утро 22 марта © РИА Новости, Михаил Андроник / Перейти в фотобанк

Всего авиация РФ за сутки нанесла удары по 137 военным объектам Украины. Российскими средствами ПВО

Российскими средствами ПВО сбиты в воздухе 14 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один «Байрактар ТБ-2».

Вооруженные силы РФ совместно с Народной милицией ДНР и ЛНР продолжают спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Как заявляли в Кремле, специальная операция идет по плану в четком соответствие с графиком. Там также подчеркивали, что все ее цели будут достигнуты.