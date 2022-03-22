Российская рок-певица Юлия Чичерина, у которой есть паспорт ДНР, 21 марта выступила с концертом в украинском городе Энергодаре, перешедшем под контроль российских военных, видео опубликовал Telegram-канал WarGonzo

Юлия Чичерина: Почему и как я стала гражданкой ДНР © vk.com, Юлия Чичерина

Концерт проходил в здании мэрии Энергодара. Перед концертом Чичерина сняла флаг Украины, который висел над мэрией, поскольку певица не желала выступать под флагом страны, связанной с военными преступлениями и инициировавшей против неё уголовное преследование.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.