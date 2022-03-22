Она пела для российских солдат — участников спецоперации по денацификации Украины.
Концерт проходил в здании мэрии Энергодара. Перед концертом Чичерина сняла флаг Украины, который висел над мэрией, поскольку певица не желала выступать под флагом страны, связанной с военными преступлениями и инициировавшей против неё уголовное преследование.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.