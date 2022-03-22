По его словам, это сделали с целью обеспечения поддержания правопорядка в Бердянске, нормализации гуманитарной обстановки, работы социальных и коммунальных служб.
«Саботажу проворовавшихся чиновников приходит конец!», — написал Рогов.
По данным управления министерства юстиции Украины, мужчина по имени Александр Сауленко зарегистрирован в пределах Бердянского района как член политической партии «Союз Левых Сил», выступающей за «нейтральный статус Украины».
«Я уверен, что вместе с братским российским народом нам удастся наладить мирную жизнь», — заявил он.
По данным прокуратуры, в отношении него на Украине возбудили дело о коллаборационной деятельности. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.