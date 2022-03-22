Гражданин Украины причастен к организации интернет-сообществ, которые пропагандировали идеи стрельбы в школах и подталкивали к этому российских подростков. Подробности 22 марта приводит пресс-служба ФСБ

Правоохранительные органы РФ взяли на особый контроль ситуацию с пропагандой школьного насилия после нескольких случаев стрельбы в российских учебных заведениях. В прошлом году следователям удалось установить, что гражданин Украины Ярослав Овсюк 2005 года рождения через интернет склонил казанского подростка к расправе над учениками и персоналом одной из школ, однако благодаря своевременным действиям правоохранителей преступление удалось предотвратить.

О том, что Овсюк продолжает свою деятельность, свидетельствует новое расследование ФСБ. Спецслужбе удалось пресечь деятельность очередного сетевого сообщества поклонников «Колумбайна», которое возглавлял уроженец Сочи 2005 года рождения. В настоящий момент он задержан. Пять убитых: на Южмаше срочник Нацгвардии расстрелял сослуживцев © Нацгвардія України

По данным ФСБ, из его показаний следует, что «права администрирования террористическим интернет-ресурсом он получил от гражданина Украины, именующего себя "Белая Роза", с которым он переписывался в мессенджере Telegram».

Как отмечают в спецслужбе, под ником «Белая роза» скрывается Ярослав Овсюк.

«Колумбайн» — название американской школы, на которую двое ее учеников совершили нападение в 1999 году. Они убили 13 человек, после чего покончили с собой.

*Движение, признанное террористическим в РФ