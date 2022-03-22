Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале вечером 21 марта прочитал стихотворение, в котором обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, его близкому окружению, а также неонацистам с заявлением, что вскоре доберется до них

Кадыров пригрозил украинским националистам карательными мерами, если они не сдадутся © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Петра Порошенко "Европейская солидарность" Алексей] Гончаренко и [журналист Дмитрий] Гордон. Не спешите к вашим ляхам за спасительный кордон. Научу вас дивной песенке "Динь-дон". И до вас, монтеры фейков, даст Всевышний, доберусь. [Советник главы офиса украинского лидера Алексей] Арестович, [журналист Савик] Шустер, [лишенный адвокатского статуса Марк] Фейгин, [украинский журналист Роман] Цимбалюк — брехливый гусь», — прочитал стихотворение Кадыров.

В нем он выразил намерение расправиться со всеми врагами России.

Ранее Кадыров призвал сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) и военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) прекратить похищать и увозить в неизвестном направлении невинных чеченцев, являющихся гражданами Украины.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Киевским властям был выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР — независимыми государствами.