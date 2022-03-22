В Верховной Раде Украины предложили содержать пленных российских военнослужащих в колониях и СИЗО. Соответствующий законопроект опубликовали 21 марта на сайте парламента

«Азову» дадут коридор, Зеленский опозорился, издевательства над пленными, аммиак в Сумах. Хроника событий на Украине на утро 21 марта © РИА Новости, Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Ранее советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович выступил против призывов к насилию над пленными и россиянами в целом.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.