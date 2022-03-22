Предполагается, что в исправительных колониях создадут секторы с разными уровнями безопасности, чтобы военнопленные не контактировали с осужденными преступниками.
Ранее советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович выступил против призывов к насилию над пленными и россиянами в целом.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.