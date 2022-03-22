«Я пояснял всем переговорным группам: когда вы говорите обо всех этих изменениях, и они могут быть историческими, мы никуда не денемся, мы придем к референдуму», — сказал украинский президент.
По его словам, народ должен будет дать ответы на вопросы о тех или иных форматах компромиссов.
«А вот какими они будут — это уже вопросы нашего разговора и взаимопонимания между Украиной и Россией», — заключил Зеленский.
Ранее Зеленский назвал Иерусалим возможным местом для проведения переговоров с Россией. По его словам, премьер-министр Израиля Нафтали Беннет пытается стать посредником в организации встречи.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.