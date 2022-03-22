Президент Украины Владимир Зеленский 21 марта призвал провести всеукраинский референдум, для того чтобы окончательно обозначить компромиссы на переговорах между Украиной и Россией. Он заявил, что готов обсудить с Россией вопросы Крыма и признания республик Донбасса после получения украинской стороной гарантий безопасности

Зеленский допустил третью мировую войну © president.gov.ua

По его словам, народ должен будет дать ответы на вопросы о тех или иных форматах компромиссов.

«А вот какими они будут — это уже вопросы нашего разговора и взаимопонимания между Украиной и Россией», — заключил Зеленский.

Ранее Зеленский назвал Иерусалим возможным местом для проведения переговоров с Россией. По его словам, премьер-министр Израиля Нафтали Беннет пытается стать посредником в организации встречи.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.