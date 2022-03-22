Бывший депутат Верховной Рады Украины Алексей Журавко призвал Киев принять условия России по Крыму, передает 22 марта РИА Новости

Рожин раскрыл, что содержалось в ответе США на требования России © AP, Alex Brandon

Журавко напомнил, что крымчане сами определили свое будущее на референдуме в 2014 году, проголосовав за вступление полуострова в состав Российской Федерации, и это слово и решение следует уважать.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Крым и Донбасс — это тяжелая история для всех, и этот вопрос необходимо решать после получения Украиной гарантий безопасности. При этом он заявил о готовности обсуждать с президентом России Владимиром Путиным эти территории.