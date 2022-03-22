«Через пограничный пункт в Республике Крым российскими военнослужащими на территорию Украины была доставлена очередная партия гуманитарного груза общим объемом около 20 тонн. Безопасность гуманитарной колонны обеспечили российские военнослужащие», — говорится в материале.
Груз для нуждающихся жителей Мелитополя включал в себя продукты первой необходимости — детское питание, крупы, мясные и рыбные консервы, овощи.
«Вам спасибо большое за помощь. А как по-другому… Магазины пустые, все пусто, все разворовано. Есть нечего. Поэтому благодарны… спасибо!», — приводятся в сообщении слова благодарности местных жителей российским военным.
В Минобороны России на базе Национального центра управления обороной РФ создан межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию, который приступил к работе к круглосуточном режиме. В состав указанного штаба включены уполномоченные представители всех федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций и организаций, а также субъектов Российской Федерации.
Основными задачами штаба являются оказание всесторонней гуманитарной помощи населению Украины в контролируемых районах, а также Донецкой и Луганской Народных Республик, а кроме того, обеспечение безопасной эвакуации гражданского населения, мирных жителей Украины и иностранных граждан.