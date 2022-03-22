Российские военные оказывают медицинскую помощь пострадавшим в результате обстрелов со стороны украинских войск жителям села Липцы в Харьковской области, передает 22 марта РИА Новости

Гуманитарная помощь из России, зверства украинских националистов. Итоги 8 марта на Украине © Пресс-служба Минобороны РФ / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

В районе, в частности, есть проблемы с водой в психоневрологическом интернате, где находятся 188 человек.

«Воду они возят просто на машинках. Мы постарались, поработали, запустили им насос. Но опять же, без электричества насос не работает. Они запускают несколько раз в день генератор, который у них есть. Мы снабжаем их соляркой, так обеспечиваем, но они из-за того, что генератору больше 20 лет, запускают его всего лишь два раза в день — только для того, чтобы работала линия, чтобы трубы не промерзали», — сказал российский военный.

По его словам, психоневрологический интернат обеспечен гуманитарной помощью, она распространяется также на персонал учреждения.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.