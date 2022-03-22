«Медицинская служба 6-й армии сейчас на себя замыкает всю организацию медицинской помощи по району. На базе этого поселка мы организуем медицинскую помощь. То есть заказываем препараты, раздаем населению, оказываем адресную помощь, оказываем помощь организациям здравоохранения, которые здесь работают», — рассказал российский военнослужащий, принимающий участие в операции.
В районе, в частности, есть проблемы с водой в психоневрологическом интернате, где находятся 188 человек.
«Воду они возят просто на машинках. Мы постарались, поработали, запустили им насос. Но опять же, без электричества насос не работает. Они запускают несколько раз в день генератор, который у них есть. Мы снабжаем их соляркой, так обеспечиваем, но они из-за того, что генератору больше 20 лет, запускают его всего лишь два раза в день — только для того, чтобы работала линия, чтобы трубы не промерзали», — сказал российский военный.
По его словам, психоневрологический интернат обеспечен гуманитарной помощью, она распространяется также на персонал учреждения.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.