Самолеты военно-транспортной авиации Восточного военного округа доставили около 100 тонн гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик, сообщил 21 марта ВВО

Минобороны РФ: освобождено более 90% территории ЛНР © РИА Новости, Александр Вильф / Перейти в фотобанк говорится в материале.

В акции по сбору вещей и продуктов принимают участие жители всех регионов Дальнего Востока, в том числе военнослужащие и члены их семей.

В войсках ВВО созданы центры по сбору посылок с гуманитарной помощью нуждающимся жителям ДНР и ЛНР, спланирована доставка самолетами ВТА округа.