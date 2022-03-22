«Всего в объединениях, соединениях и воинских частях ВВО собрано 140 тонн гуманитарной помощи, из которых около 100 тонн уже перевезено в рамках поддержки жителей ДНР и ЛНР. Предыдущей партией гуманитарного груза отправлено 20 тонн бутилированной воды из Забайкальского края», — говорится в материале.
В акции по сбору вещей и продуктов принимают участие жители всех регионов Дальнего Востока, в том числе военнослужащие и члены их семей.
В войсках ВВО созданы центры по сбору посылок с гуманитарной помощью нуждающимся жителям ДНР и ЛНР, спланирована доставка самолетами ВТА округа.