«Нами был направлен протест. Данное решение абсолютно неоправданно и совершенно недопустимо», — отметил он.
Как заявил в ходе прений в верхней палате парламента премьер-министр страны Фумио Кисида, власти Японии не будут пересматривать ту часть проекта бюджета на 2022 финансовый год, которая касается совместной с Россией экономической деятельности, однако необходимо провести детальную оценку дальнейших действий.
Накануне министерство иностранных дел (МИД) России заявило, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.