Япония направила протест России в связи с решением Москвы о выходе из диалога по мирному договору. Об этом заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно, передает 22 марта РИА Новости

Не только абвер. Зачем спецслужбы Японии спонсировали украинский национализм © retrophoto.ru

Как заявил в ходе прений в верхней палате парламента премьер-министр страны Фумио Кисида, власти Японии не будут пересматривать ту часть проекта бюджета на 2022 финансовый год, которая касается совместной с Россией экономической деятельности, однако необходимо провести детальную оценку дальнейших действий.

Накануне министерство иностранных дел (МИД) России заявило, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.