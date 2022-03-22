«Шансы РФ вернуть в ближайшее время свои деньги весьма незначительны. Для этого потребуется полностью урегулировать ситуацию на Украине с учетом позиций всех трех сторон, включая и cтраны ЕС. Кроме того, остро стоит вопрос — кто будет компенсировать ущерб, нанесенный в ходе спецоперации, и у Запада есть, к сожалению, намерения, передать замороженные активы Украине», — сказал Богданов.
Западные страны ввели новые санкции после того, как Россия начала спецоперацию по демелитаризации Украины. В частности, были заморожены порядка 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов России — по оценке Минфина, это почти их половина. Под ограничения попали также зарубежные активы крупного бизнеса, счета и недвижимость частных лиц.
Чтобы не потерять деньги, Россия должна активно реагировать на каждое решение по российским активам за рубежом, предупреждает Богданов.
«Необходимо оперативно подавать иски в иностранные и международные суды, оспаривать каждое решение и арест, создавать прецеденты — ресурсов и опыта для таких действий у ЦБ более чем достаточно», — подчеркнул он.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.