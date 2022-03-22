Запад намерен передать замороженные российские активы Украине, чтобы этого не допустить, надо оспаривать каждое решение. Об этом заявил 22 марта председатель Фонда защиты прав инвесторов в иностранных государствах Ярослав Богданов, передает РИА Новости

Западные страны ввели новые санкции после того, как Россия начала спецоперацию по демелитаризации Украины. В частности, были заморожены порядка 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов России — по оценке Минфина, это почти их половина. Под ограничения попали также зарубежные активы крупного бизнеса, счета и недвижимость частных лиц.

Чтобы не потерять деньги, Россия должна активно реагировать на каждое решение по российским активам за рубежом, предупреждает Богданов.

«Необходимо оперативно подавать иски в иностранные и международные суды, оспаривать каждое решение и арест, создавать прецеденты — ресурсов и опыта для таких действий у ЦБ более чем достаточно», — подчеркнул он.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.