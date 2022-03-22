«Обратили внимание на тиражируемые в СМИ США заявления украинских властей о якобы создании нашими военными "фильтрационных лагерей" на территории Мариуполя. Непрофессионализм и ложь переходят все границы. Пресса действует по принципу "в информационной войне все средства хороши"», — говорится в заявлении посольства.
Дипломаты указали, что речь идет о пунктах досмотра мирных граждан, покидающих зону активных боевых действий.
В посольстве призвали американские СМИ «сконцентрировать внимание на преступных действиях» украинских войск, которые «используют собственных граждан в качестве "живого щита" и размещают в жилых кварталах Мариуполя тяжелые вооружения».
В дипмиссии выразили уверенность, что все страны мира должны быть заинтересованы в разоружении «фашистских молодчиков и предании их справедливому суду».
Ранее Washington Post, Guardian и Fortune опубликовали информацию о том, что якобы из Мариуполя вывозят гражданских по спискам, чтобы в соответствии ними часть людей «ликвидировать», а часть «загнать в лагеря для работы». Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин опроверг эти утверждения.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.