Сенаторы будут работать в совместной с Госдумой комиссии по парламентскому расследованию ситуации с размещением американских биолабораторий на Украине. Об этом заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин, передает 22 марта РИА Новости

"Жэньминь жибао" утверждает, что США проявили лицемерие в ситуации с биолабораториями на Украине © Министерство обороны РФ / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк Ирины Яровой.

«Мы обязательно войдем в эту комиссию. Мы обсуждали этот вопрос», — сказал Карасин.

По его словам, сейчас обсуждается, кто будет представлять Совфед в комиссии.

Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе. РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

То, что вскрылось сейчас на Украине, — это малая толика из более чем 300 биолабораторий США, которые разбросаны по миру, Россия будет представлять новые документы об их работе, заявил позже замглавы МИД РФ Сергей Рябков.