Ранее в Госдуму был внесен проект постановления со списком депутатов, которые могут войти в комиссию по расследованию деятельности лабораторий США на Украине. В нем сообщается о поддержке инициативы по созданию комиссии, а также об обращении в Совфед с предложением о создании комиссии. В приложении к постановлению называются фамилии 14 депутатов, в том числе председателя комиссии — Ирины Яровой.
«Мы обязательно войдем в эту комиссию. Мы обсуждали этот вопрос», — сказал Карасин.
По его словам, сейчас обсуждается, кто будет представлять Совфед в комиссии.
Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе. РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
То, что вскрылось сейчас на Украине, — это малая толика из более чем 300 биолабораторий США, которые разбросаны по миру, Россия будет представлять новые документы об их работе, заявил позже замглавы МИД РФ Сергей Рябков.