Политика "непредрешенчества" привела к поражению Белой армии в Гражданской войне. Руководство РФ в ходе спецоперации на Украине занимает схожую позицию, уверен публицист и депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

«Одной из причин поражения «белых» в гражданской войне было «непредрешенчество». Они, в отличие от «красных», не предлагали конкретную модель государственного и хозяйственного устройства, говоря, что «сначала победим, а потом коллективно разберемся». Да, это позволило привлечь под белые знамена самое разнообразные политические течения, но народные массы были больше привлечены конкретными решениями "красных"», — сказал Вассерман. Вассерман раскрыл планы Запада по свержению власти в России © РИА Новости, Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанк

Сейчас высшее руководство РФ занимает позицию очень схожую с «непредрешенчеством». Специалисты считают это серьезной ошибкой, заявил эксперт.

Русское большинство граждан Украины не должно удерживаться отдельным от остальных русских. Должен существовать план по включению Новороссийского и Юго-Западного федерального округов в состав России, заключил Вассерман.

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